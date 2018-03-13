سفارة مصر بمدريد: توفير حافلتين لنقل الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم من برشلونة







أ ش أ

أعلنت سفارة مصر بمدريد، أنه تم توفير أتوبيسين مجانيين لنقل الراغبين من أبناء الجالية المصرية فى أسبانيا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية يوم السبت ١٧ مارس الجارى من كل من برشلونة وسيربيرا.



وذكرت السفارة اليوم الثلاثاء، أن الأمر لن يقتصر على الإدلاء بالأصوات فقط فى الانتخابات بل إن القنصلية ستفتح أبوابها للراغبين من القادمين من برشلونة وسيربيرا خلال تواجدهم فى مدريد لإجراء أية معاملات قنصلية لهم وذلك على الرغم من أن السبت هو يوم عطلة أسبوعية.



وكان سفير مصر بمدريد عمر سليم قد حث أمس الإثنين المواطنين من أبناء الجالية المصرية بإسبانيا على المشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية باعتبار الجاليات المصرية بالخارج امتدادا لأبناء الوطن فى الداخل، وبالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة فى إطار من الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية فى مصر وكذا لممارسة حقهم الدستوري.



وأعلن السفير أن عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خارج مصر ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين الموافقين ١٦ و١٧ و١٨ مارس الجارى.

مضيفا انه طبقا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية فيتعين على المواطنين التوجه للجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية فى مدريد وبحوزتهم أصل جواز السفر المميكن سارى الصلاحية أو اصل بطاقة الرقم القومى دون الحاجة للتسجيل المسبق بكشوف الناخبين.