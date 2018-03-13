video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفارة مصر بمدريد: توفير حافلتين لنقل الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم من برشلونة

الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:56 م
سفارة مصر بمدريد: توفير حافلتين لنقل الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم من برشلونة السفير عمر سليم- أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت سفارة مصر بمدريد، أنه تم توفير أتوبيسين مجانيين لنقل الراغبين من أبناء الجالية المصرية فى أسبانيا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية يوم السبت ١٧ مارس الجارى من كل من برشلونة وسيربيرا


وذكرت السفارة اليوم الثلاثاء، أن الأمر لن يقتصر على الإدلاء بالأصوات فقط فى الانتخابات بل إن القنصلية ستفتح أبوابها للراغبين من القادمين من برشلونة وسيربيرا خلال تواجدهم فى مدريد لإجراء أية معاملات قنصلية لهم وذلك على الرغم من أن السبت هو يوم عطلة أسبوعية.
 

وكان سفير مصر بمدريد عمر سليم قد حث أمس الإثنين المواطنين من أبناء الجالية المصرية بإسبانيا على المشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية باعتبار الجاليات المصرية بالخارج امتدادا لأبناء الوطن فى الداخل، وبالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة فى إطار من الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية فى مصر وكذا لممارسة حقهم الدستوري.


وأعلن السفير أن عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم خارج مصر ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين الموافقين ١٦ و١٧ و١٨ مارس الجارى.

مضيفا انه طبقا للضوابط المنظمة للعملية الانتخابية فيتعين على المواطنين التوجه للجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية فى مدريد وبحوزتهم أصل جواز السفر المميكن سارى الصلاحية أو اصل بطاقة الرقم القومى دون الحاجة للتسجيل المسبق بكشوف الناخبين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفارة مصر بصوفيا تدعو المصريين ببلغاريا ومقدونيا للمشاركة بفاعلية فى الانتخابات

سفارة مصر ببغداد تؤكد إنهاء الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية

اسبانيا

اخبار العالم

اخبار مصر

الانتخابات الرئاسية

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة