دحلان يطالب بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق فى محاولة اغتيال رامي الحمد الله







كتب - أحمد جمعة

التحقيق فى محاولة اغتيال رامي الحمدالله

أدان القيادى الفلسطينى، عضو المجلس التشريعى، محمد دحلان، بأشد العبارات أدين جريمة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدلله وكل أشكال العنف فى العلاقات الداخلية الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلى وحده المستفيد من دفع الوضع الفلسطينى نحو هاوية الدم وتعميق الانقسام أكثر فأكثر.

وأكد "دحلان" فى تصريح صحفى نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذه الجريمة لا يجب أن تمر كما لا ينبغى التعامل معها باستهتار وبغرض وأد جهود المصالحة، مطالبا بتشكيل لجنة وطنية لتشرف على مجريات التحقيق وتعلن نتائجه، مؤكدا أن اللجنة ستتولى الوقوف على وقائع الجريمة وجلب الجناة للعقاب العادل.