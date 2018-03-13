دحلان يطالب بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق فى محاولة اغتيال رامي الحمد الله

دحلان يطالب بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق فى محاولة اغتيال رامي الحمد اللهالثلاثاء، 13 مارس 2018 12:20 م
القيادى الفلسطينى محمد دحلان
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
التحقيق فى محاولة اغتيال رامي الحمدالله
أدان القيادى الفلسطينى، عضو المجلس التشريعى، محمد دحلان، بأشد العبارات أدين جريمة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدلله وكل أشكال العنف فى العلاقات الداخلية الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلى وحده المستفيد من دفع الوضع الفلسطينى نحو هاوية الدم وتعميق الانقسام أكثر فأكثر.
وأكد "دحلان" فى تصريح صحفى نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هذه الجريمة لا يجب أن تمر كما لا ينبغى التعامل معها باستهتار وبغرض وأد جهود المصالحة، مطالبا بتشكيل لجنة وطنية لتشرف على مجريات التحقيق وتعلن نتائجه، مؤكدا أن اللجنة ستتولى الوقوف على وقائع الجريمة وجلب الجناة للعقاب العادل.
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة