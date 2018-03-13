حماية الشعب الكردية تنفى سيطرة الجيش التركى على مناطق فى عفرين السورية

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نفى الناطق الرسمى باسم وحدات (حماية الشعب الكردية) نورى محمود، سيطرة القوات التركية على مناطق فى حدود مدينة (عفرين) شمال سوريا.

وقال نوري- فى تصريحات خاصة لفضائية (العربية الحدث) الليلة- إن التصريحات التركية المؤكدة محاصرة قواتها لعفرين بالكامل خاطئة، مضيفا أ

ن كافة المناطق التى أعلن الاستيلاء عليها لا تزال بها قوات من وحدات (حماية الشعب الكردية) التى تقوم بعمليات عسكرية ضد القوات التركية، واصفا هذه المناطق بـ "الساخنة".

وحول وجود اتفاق تركى أمريكى بشأن انسحاب قوات (حماية الشعب الكردية) من (منبج)، نفى نورى وجود أى اتفاق حول ذلك، مؤكدا أن القوات موجودة على الأرض ومازالت تدافع عن (عفرين.)

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت، فى وقت سابق، أنها ليست على علم بأى اتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن إشرافهما على انسحاب مقاتلى وحدات (حماية الشعب الكردية) من مدينة (منبج) فى شمال سوريا، وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو حول ذلك.