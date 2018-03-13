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الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:31 ص
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اليوم.. جمعية "رجال الأعمال" تناقش مشروع قانون الجمارك الجديد

الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:00 ص
اليوم.. جمعية "رجال الأعمال" تناقش مشروع قانون الجمارك الجديد مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير





كتب هانى الحوتى
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تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركًا للجنتى الاستيراد والجمارك والتصدير لاستعراض ومناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد.

 

ويعقد الاجتماع برئاسة المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، والمهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير، وعدد كبير من رجال الأعمال.

 

تسعى جمعية رجال الأعمال من خلال اجتماع الغد إلى إعداد رؤية لمجتمع الأعمال حول تأثير مشروع القانون الجديد على القطاعات الاقتصادية الهامة، ومنها التجارة والصناعة والنقل.


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