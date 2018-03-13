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الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:02 م
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العاهل الأردنى يبحث مع وزير خارجية الإمارات الأوضاع على الساحة الإقليمية

الثلاثاء، 13 مارس 2018 03:10 م
العاهل الأردنى يبحث مع وزير خارجية الإمارات الأوضاع على الساحة الإقليمية العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى





عمان (أ ش أ)
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أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى،أهمية القمة العربية المقبلة، فى تنسيق وتوحيد المواقف العربية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردنى،فى قصر "الحسينية " بالعاصمة عمان، اليوم الثلاثاء، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان،وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين،والأوضاع على الساحة الإقليمية.

ووفقا للديوان الملكى الأردنى،أكد الملك عبد الله، حرص عمان على تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين الأردن ودولة الإمارات العربية، وتوسيع آفاق التعاون بينهما فى مختلف المجالات .

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة التنسيق فى جهوده معالجة الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة، وبما يخدم القضايا العربية ومصالحهما المشتركة.

وأعرب العاهل الأردنى عن تقديره لدولة الإمارات، على الدعم المتواصل الذى تقدمه للأردن، لتنفيذ المشاريع التنموية.

وأشار إلى أهمية توسيع حجم الاستثمارات الإماراتية فى الأردن،لافتا إلى الميزات "التنافسية " التى يوفرها الاقتصاد الأردنى للمستثمرين فى العديد من القطاعات الحيوية.

وتطرق اللقاء إلى مجمل التحديات والأزمات التى تمر بها المنطقة العربية، والمساعى المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية .

ومن جانبه، أعرب الشيخ وزير الخارجية الإماراتي، عن تقديره للدور الذى يقوم به الأردن لخدمة القضايا العربية والإسلامية، ومساعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن فى شتى الميادين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد أهمية دور الأردن "الاستراتيجى " فى المنطقة، وحرص الإمارات على الوقوف بجانبه لتجاوز التحديات، والمضى قدما فى تنفيذ المشروعات التنموية والاقتصادية.

 


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