"الصناعات الغذائية": هبوط الأسعار العالمية للأرز بمختلف أنواعه حتى مايو المقبل







كتبت: دانه الحديدى

توقع تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية"، انخفاض الأسعار العالمية للأرز بمختلف انواعه، حتى شهر مايو المقبل.

وارتفع سعر الأرز غير المقشور من 265 دولارا للطن خلال يناير، إلى 268 دولارا للطن خلال فبراير الماضى، وسط توقعات بانخفاض السعر إلى 268 دولارًا للطن بحلول شهر مايو المقبل.

ووفقًا لآخر تعديل لأسعار الأنواع المختلفة للأرز، هبط سعر طن الأرز " كسر 100%" خلال فبراير إلى 407 دولارات، وانخفض سعر الأرز "كسر 5%" إلى 425 دولارًا للطن، فيما سجل سعر الأرز "كسر 25%"، 411 دولارًا للطن.