"الصناعات الغذائية": ارتفاع جماعى بأسعار الحبوب حتى مايو المقبل







كتبت: دانه الحديدى

كشف تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب بأنواعها، "القمح والذرة الصفراء والشعير"، وسط توقعات بارتفاع اسعارها حتى شهر مايو المقبل.

وأوضح التقرير، أن السعر العالمى للقمح ارتفع من 163 دولارًا للطن خلال يناير الماضى، إلى 179 دولارًا للطن خلال شهر فبراير، فيما من المتوقع استمرار ارتفاع السعر إلى 184 دولارا للطن بحلول شهر مايو المقبل، فى الوقت الذى ارتفع فيه سعر الذرة الصفراء بالغا 146 دولار للطن خلال فبراير الماضى، مع توقعات بارتفاع السعر بحلول شهر مايو المقبل إلى 153 دولارا للطن.

وفى سياق متصل شهد السعر العالمى للشعير ارتفاع خلال فبراير الماضى، مسجلا 128 دولارا للطن، مع توقعات بوصول السعر إلى 151 دولارا للطن بحلول مايو المقبل.