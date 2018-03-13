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السعودية تدين محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:43 م
السعودية تدين محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينى





أ ش أ
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 أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله فى قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - إن هذه المحاولة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مجددا التأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطينى، وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطينى واستعادة حقوقه المشروعة.

 

 


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