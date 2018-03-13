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الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:10 م
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الرقابة المالية تنظم عقود التدريب لوسطاء التأمين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:18 م
الرقابة المالية تنظم عقود التدريب لوسطاء التأمين المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية





كتب هانى الحوتى
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كشف المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مشاورات مع اتحاد التأمين المصرى لتنظيم عقود التدريب للوسطاء المتدربين بشركات التأمين، مضيفا أن تنظيم عقود التدريب يتضمن زيادة مدة التدريب من 6 شهور إلى عام، مع إلزام الشركات بتقديم طلب قيد للهيئة بقيد المتدربين خلال العام.

وأضاف عبد المعطى لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد انتهى من النظام الأساسى لصندوق حملة وثائق التأمين، والذى يستهدف حماية حملة الوثائق التأمينية من إفلاس شركات التأمين أو تعرضها لمخاطر تهدد ملاءتها المالية، ويتبقى إرسالها لمجلس الوزراء من خلال الوزير المختص لاعتمادها، متابعاً أن تمويل الصندوق سيأتى من رسم اشتراك من شركات التأمين، على أن يتم تحديد رسوم سنوية فيما بعد.

 

 


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