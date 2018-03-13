video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئاسة العراقية تعلن سبب رفض معصوم المصادقة على قانون الموازنة لعام 2018

الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:03 م
الرئاسة العراقية تعلن سبب رفض معصوم المصادقة على قانون الموازنة لعام 2018 الرئيس العراقى فؤاد معصوم





بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، سبب رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، المصادقة على الموازنة العامة للسنة المالية 2018، مشيرة إلى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.

وقال المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018،والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من مارس الجارى إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضمونًا من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".

وأضاف المكتب أن هناك نحو 31 نقطة فى الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة، مشيرًا إلى أن إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلاً لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أى خلل فى صياغتها الشكلية.
وكان معصوم قد رفض فى، وقت سابق اليوم، المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منظمة حظر الأسلحة تعلن إنهاء التزامات العراق بشأن تدمير المخلفات الكيميائية

وزير التجارة: ندرس إنشاء مركز لوجيستى مصرى -أردنى للمساهمة فى إعادة إعمار العراق

العراق يرفع الحظر عن الرحلات الدولية المتجهة إلى مطارات إقليم كردستان

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة