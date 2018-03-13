الرئاسة العراقية تعلن سبب رفض معصوم المصادقة على قانون الموازنة لعام 2018







بغداد (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، سبب رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، المصادقة على الموازنة العامة للسنة المالية 2018، مشيرة إلى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.

وقال المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018،والمصوت عليه من قبل البرلمان بتاريخ الثالث من مارس الجارى إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضمونًا من الناحية الدستورية والقانونية والمالية".

وأضاف المكتب أن هناك نحو 31 نقطة فى الموازنة تتقاطع مع التشريعات النافذة، مشيرًا إلى أن إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلاً لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أى خلل فى صياغتها الشكلية.

وكان معصوم قد رفض فى، وقت سابق اليوم، المصادقة على قانون الموازنة المالية لعام 2018.