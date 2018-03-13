الخارجية الفرنسية: لا شىء يبرر توغل الجيش التركى فى عفرين







أ ف ب

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان الثلاثاء، إن مخاوف تركيا "المشروعة" بشأن أمن حدودها لا تبرر "مطلقا" العملية الجارية فى منطقة عفرين بسوريا.

وأضاف أمام الجمعية الوطنية "إذا كان القلق حيال الحدود شرعيا بالنسبة لتركيا، فإن هذا لا يبرر على الإطلاق التوغل العميق للقوات التركية فى منطقة عفرين".

وفى سياق متصل، فر آلاف المدنيين من مدينة عفرين السورية، بعد أن أعلنت تركيا محاصرة جيشها والمتمردين المتحالفين معها، للمدينة السورية بالكامل، وتجمع المواطنين السوريين بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش الكردى والسورى فى منطقة الزيتعة فى الجزء الذى تسيطر عليه الحكومة من شمال محافظة حلب.

وخرج المدنيين السوريين من مدينة عفرين خوفًا من بطش وإرهاب القوات التركية، حيث سعوا للهرب بحثًا عن ملجأ فى بلدة نوبول، الواقعة على بعد 26 كم شمال غرب مدينة حلب، يأتى هذا فيما تستمر المواجهات بين القوات التركية، والقوات الكردية، المدعومة من قوات موالية للجيش السورى على الحدود بين البلدين.

وكان الجيش التركى، أعلن، اليوم الثلاثاء، إنه والفصائل المتحالفة معه من قوات المعارضة السورية طوقوا مدينة عفرين فى شمال سوريا فيما يمثل تقدما كبيرا للعملية التركية على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا الجنوبية، وأضاف الجيش، فى بيان، إنه سيطر أيضا على أراض شديدة الأهمية فى المنطقة، وقال متحدث باسم الحكومة التركية، الاثنين، إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة، كما أعلن المرصد السورى، أن تركيا ومعارضون سوريون، يطوقون عفرين، بالإضافة إلى بلدة قريبة و90 قرية.