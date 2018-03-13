video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 07:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفرنسية: لا شىء يبرر توغل الجيش التركى فى عفرين

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:23 م
الخارجية الفرنسية: لا شىء يبرر توغل الجيش التركى فى عفرين عفرين فى سوريا





أ ف ب
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان الثلاثاء، إن مخاوف تركيا "المشروعة" بشأن أمن حدودها لا تبرر "مطلقا" العملية الجارية فى منطقة عفرين بسوريا.

وأضاف أمام الجمعية الوطنية "إذا كان القلق حيال الحدود شرعيا بالنسبة لتركيا، فإن هذا لا يبرر على الإطلاق التوغل العميق للقوات التركية فى منطقة عفرين".

وفى سياق متصل، فر آلاف المدنيين من مدينة عفرين السورية، بعد أن أعلنت تركيا محاصرة جيشها والمتمردين المتحالفين معها، للمدينة السورية بالكامل، وتجمع المواطنين السوريين بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش الكردى والسورى فى منطقة الزيتعة فى الجزء الذى تسيطر عليه الحكومة من شمال محافظة حلب.

وخرج المدنيين السوريين من مدينة عفرين خوفًا من بطش وإرهاب القوات التركية، حيث سعوا للهرب بحثًا عن ملجأ فى بلدة نوبول، الواقعة على بعد 26 كم شمال غرب مدينة حلب، يأتى هذا فيما تستمر المواجهات بين القوات التركية، والقوات الكردية، المدعومة من قوات موالية للجيش السورى على الحدود بين البلدين.

وكان الجيش التركى، أعلن، اليوم الثلاثاء، إنه والفصائل المتحالفة معه من قوات المعارضة السورية طوقوا مدينة عفرين فى شمال سوريا فيما يمثل تقدما كبيرا للعملية التركية على المقاتلين الأكراد عبر حدود تركيا الجنوبية، وأضاف الجيش، فى بيان، إنه سيطر أيضا على أراض شديدة الأهمية فى المنطقة، وقال متحدث باسم الحكومة التركية، الاثنين، إن الجيش سيطر على أكثر من نصف المنطقة، كما أعلن المرصد السورى، أن  تركيا ومعارضون سوريون، يطوقون عفرين، بالإضافة إلى بلدة قريبة و90 قرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم الأكراد: تصريحات الجيش التركى بشأن تطويقه عفرين السورية "مزيفة"

سوريا الديمقراطية تتهم أنقرة بالتطهير العرقى فى عفرين وتركيا تنفى

مدنيون يفرون من عفرين عقب إعلان الجيش التركى محاصرة المدينة

فرنسا

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة