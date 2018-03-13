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التغيير العراقية تدعو الحكومة لرفع شكوى للأمم المتحدة بسبب التواجد التركى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:31 م
التغيير العراقية تدعو الحكومة لرفع شكوى للأمم المتحدة بسبب التواجد التركى قوات الجيش التركى





بغداد (أ ش أ )
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دعت كتلة التغيير النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية لرفع شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن التواجد التركي بالعراق.

وقال النائب عن كتلة التغيير النيابية كاوة محمد - فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الكتلة أمين بكر عقداه، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن البرلمان الاتحادي سبق له وأن أصدر قرارًا باعتبار القوات التركية المتواجدة على أراضينا بأنها قوات معتدية ومحتلة وينبغي التعامل معها كقوات معادية مع تجريم كل شخص يتعامل معها أو يدعو لتثبيت تواجدها على أراضينا".

وأضاف محمد، أن "ما يثير استغرابنا كل تلك الفترة وحتى اليوم هو الصمت المستغرب من الحكومة الاتحادية وعدم اتخاذ أية إجراءات فعلية لإنهاء هذا التواجد العدواني على أراضينا والذي لا نجد أي مبرر له، خاصة بعد أن تم تحرير جميع الأراضي العراقية من تنظيم (داعش) الإرهابى".

وتابع عضو الكتلة أن "التواجد التركى على أراضينا والصمت الحكومى عليه بهذه المرحلة التى تشهد فيها عدوانًا غاشمًا من القوات التركية على الأراضى السورية يعطى شرعنة وقبولاً لهذا التوسع العدوانى التركى على سوريا والعراق ضمن مشروع الإمبراطورية العثمانية التى عاد الحديث عنها بين أوساط القيادات التركية".

ودعت الكتلة الحكومة الاتحادية إلى مخاطبة الجانب التركى فورًا لسحب قواته من الأراضى العراقية وعدم إبقاء أى جندى تركى على الأراضى العراقية.

 

 


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