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التعليم تنظم احتفالية اليوم العالمى لمتلازمة داون مارس الجارى

الثلاثاء، 13 مارس 2018 10:43 ص
التعليم تنظم احتفالية اليوم العالمى لمتلازمة داون مارس الجارى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى





كتب محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تقيم احتفالية اليوم العالمى لمتلازمة داون خلال شهر مارس، فى إطار إعلان رئيس الجمهورية، عام 2018 عام ذوى الإعاقة.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام أن الاحتفالية تتضمن سباقات (مارثون جرى) بجميع محافظات مصر  لطلاب التربية الفكرية و طلاب الدمج والطلاب الموهوبين من مدارس التعليم العام.

وصرحت الدكتورة إنجى مشهور، مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة أن تلك الفاعلية تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الطلاب من متلازمة داون كما تهدف إلى تسليط الضوء على هؤلاء الطلاب وتوعية المجتمع بقدراتهم ودمجهم ضمن نسيج الوطن، وقد تقرر عقد فيديو كونفرانس وذلك من خلال الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة يوم الإثنين الموافق  19 مارس و يستهدف مديرى عموم التعليم العام ومديرى إدارات التربية الخاصة وموجهى الإعاقات المختلفة ومسئولى الدمج ومديرى الإدارات التعليمية بالجمهورية.

وأضافت  الدكتورة  هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة أنه قد تم تقسيم محافظات مصر إلى 6 أقاليم وتم تحديد فترة زمنية ليتم خلالها إقامة الماراثون داخل كل محافظة بما يتناسب مع ترتيباتها الداخلية ودعوة المحافظين ووكلاء الوزارة والقيادات الشعبية بكل محافظة على أن تبدأ تلك الفاعليات فى 11/3/2018 .


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