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التحقيق مع تشكيل عصابى سرق 21 ألف جنيه من تاجرين بالعياط

الثلاثاء، 13 مارس 2018 11:55 م
التحقيق مع تشكيل عصابى سرق 21 ألف جنيه من تاجرين بالعياط سرقة اموال - ارشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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تحقق نيابة العياط مع 6 أشخاص لاتهامهم بسرقة 21 ألف جنيه من تاجرى ماشية، واعترف أحد المتهمين أنه جار المجنى عليهما، واتفق مع باقى المتهمين على سرقتهم.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا من تاجرين ماشية، يفيد أنهما أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بالعياط فوجئا بسيارة يستقلها 7 أشخاص أجبروهما على التوقف وأطلق أحدهما أعيرة نارية واستولوا على مبلغ 21 ألف جنيه وفروا هاربين. 

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط 6 من الجناة، وبحوزتهم جزء من المبلغ المسروق، وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه جار المجنى عليهما، ويعلم بحيازتهما مبلغ مالي، فاتفق مع باقى المتهمين على سرقتهما، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 


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