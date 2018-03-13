البنك المركزى السودانى يتلقى وديعة بقيمة 1.4 مليار دولار من الإمارات







قالت وكالة السودان للأنباء "سونا" الرسمية اليوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن دعم احتياطيات العملات الأجنبية فى بنك السودان المركزى بإيداع نحو 1.4 مليار دولار، حيث ذكرت الوكالة أن الوديعة مقدمة من صندوق أبوظبى للتنمية.

وفى هذا السياق ذكر بيان للحكومة الإماراتية أن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التى قدمتها الإمارات للسودان بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة فى السودان.



وقدم صندوق أبوظبى للتنمية، أحد أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى السودان بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت 7,3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة.



ومول الصندوق 17 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والرى إضافة إلى دعم احتياطيات العملات الأجنبية فى بنك السودان المركزى بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1,4 مليار دولار).