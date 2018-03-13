البنك المركزى السودانى يتلقى وديعة بقيمة 1.4 مليار دولار من الإمارات

البنك المركزى السودانى يتلقى وديعة بقيمة 1.4 مليار دولار من الإماراتالثلاثاء، 13 مارس 2018 06:21 م
الرئيس السودانى عمر البشير
إضافة تعليق
قالت وكالة السودان للأنباء "سونا" الرسمية اليوم الثلاثاء، إن الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن دعم احتياطيات العملات الأجنبية فى بنك السودان المركزى بإيداع نحو 1.4 مليار دولار، حيث ذكرت الوكالة أن الوديعة مقدمة من صندوق أبوظبى للتنمية.
وفى هذا السياق ذكر بيان للحكومة الإماراتية أن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التى قدمتها الإمارات للسودان بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة فى السودان.
وقدم صندوق أبوظبى للتنمية، أحد أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى السودان بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت 7,3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة.
ومول الصندوق 17 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والرى إضافة إلى دعم احتياطيات العملات الأجنبية فى بنك السودان المركزى بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1,4 مليار دولار).
إضافة تعليق
"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد
"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة