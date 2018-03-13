البترول: إنتاج حقل نورس يرتفع لـ1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى







كتب ــ أحمد أبو حجر

أعلنت وزارة البترول عن ارتفاع إنتاج حقل النورس إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، ليحقق أعلى معدلات فى تاريخ منطقة دلتا النيل منذ اكتشاف الغاز الطبيعى بها من حوالى 5 عقود.

وقالت وزارة البترول فى بيان لها، إنه فى إطار العمل على تنفيذ برنامج الوزارة للإسراع بتنمية الاكتشافات البترولية الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز الطبيعى، تم وضع البئر التنموى نيدوكو غرب -7 بحقل نورس على الإنتاج بمعدلات حوالى 90 مليون قدم مكعب غاز و720 برميل متكثفات يومياً، ليصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 13 بئراً بمعدلات إنتاج حوالى1150 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم (بتروبل) في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية .

وأوضح التقرير، أن الحقل الذى تم تحقيقه فى أغسطس 2015 يتم تنميته من خلال خطة عمل مكثفة ووفق برنامج زمنى محدد بهدف تعظيم الإنتاج والمحافظة على معدلات إنتاجه لأطول فترة زمنية ممكنة، وتتضمن الخطة حفر البئر التنموى الجديد نيدوكو شمال غرب -7، وبوضع هذا البئر على الإنتاج تصل الآبار المنتجة بالحقل إلى 14 بئراً ومعدلات إنتاجه إلى 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.