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الأمن العراقى يحبط عملية لتهريب الآثار تقدر بعشرات الملايين من الدولارات

الثلاثاء، 13 مارس 2018 01:18 ص
الأمن العراقى يحبط عملية لتهريب الآثار تقدر بعشرات الملايين من الدولارات قوات الجيش العراقى





أ ش أ
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 أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن إحباط عملية كبيرة لتهريب الآثار، مشيرة إلى أن الخبراء قدروا قيمة الآثار المهربة بعشرات الملايين من الدولارات.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الإثنين، عن بيان للمديرية تأكيده : "أن رجال الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الأمن الاقتصادى فى محافظة واسط، تمكنت من اختراق عصابة لتهريب الآثار وإحباط أكبر عملية تهريب للآثار وإلقاء القبض على المهربين بكمين محكم"، مبينة أنه "تم محاصرة المهربين فى قضاء النعمانية بمحافظة واسط وضبط عجلتين مستخدمتين فى عملية التهريب مع المهربين بعد أن أٌخفيت الآثار بطريقة لا تثير الشك".


وتابعت أنه "ضبط داخل العجلتين مجموعة من القطع الأثرية النادرة تضمنت 22 قطعة أثرية على شكل تماثيل نادرة تعود للعصور القديمة، و6 قطع من الأحجار المسماة (حجر النيزك) وهو من الأحجار الكريمة النادرة والنفيسة، و4 قطع نقدية ذات نقوش أثرية تاريخية قديمة"، مشيرة إلى أن "خبراء الآثار قدروا قيمة الآثار المهربة بعشرات الملايين من الدولارات فى حين أعلن آخرون أنها لا تقدر بثمن".


وأكدت أنه "تم إحالة المهربين للقضاء وفق أحكام المادة 44/ ق ع قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002"، لافتة إلى أن "ذلك جاء استمرارًا لنهجها بالقيام بعمليات تعرضية فعالة تمتاز بالاستباقية والنوعية لملاحقة الخارجين على القانون وتجار المخدرات وتزييف العملة ومهربى الآثار والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء".


يذكر أن عمليات تهريب الآثار العراقية نشطت بشكل لافت للانتباه منذ أبريل 2003 ، آثر تعرض العديد من المتاحف العراقية إلى عمليات السلب والنهب، فيما تعلن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر عن اعتقال عصابات لتهريب الآثار وضبط آثار بحوزتها.


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