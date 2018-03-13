الأزهر يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء فلسطين: تستهدف ضرب الوحدة الوطنية







كتب - لؤى على

أدان الأزهر الشريف محاولة الاغتيال الآثمة التى استهدفت موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمدالله، أثناء زيارته لقطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه الجريمة النكراء التى تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية، يجب ألا تعيق المساعى المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، من أجل الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني، والتصدى لمخططات الاحتلال، والاعتداءات الصهيونية ضد الأرض والإنسان الفلسطينى.

ودعا الأزهر الشريف كافة الفصائل والقوى الفلسطينية لضرورة الاعتصام بالوحدة وإعلاء المصلحة الوطنية للشعب الفلسطينى فوق كل اعتبار.