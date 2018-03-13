اختيار رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوى عضوا بمجمع البحوث الإسلامية







كتب لؤى على

اختار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من خلال الاقتراع السرى الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر عضوا بالمجمع.

تدرج المحرصاوى فى التعليم الأزهرى وعُيّن وكيلا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم عميدا للكلية، ثم صدر قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى ٦ مايو ٢٠١٧ بتكليفه للقيام بعمل رئيس الجامعة، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء فى ٥ يونيو ٢٠١٧ بتعيينه رئيسا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات.

وشهدت جامعة الأزهر نهضة منذ تولى المحرصاوى رئاسة الجامعة فى شتى المجالات وعلى كل الأصعدة، حيث احتلت الجامعة المستوى الثانى وفق ما أعلن فريق الخبراء الدوليين الذى زار جامعة الأزهر مؤخرا، فى ضوء معايير تقييم آلية التصنيف الأفريقية، كما تم اختيار جامعة الأزهر ضمن 15 جامعة أفريقية لتمثيل مصر ضمن فعاليات مبادرة تنسيق جودة التعليم العالى بأفريقيا، التى أطلقها الاتحاد الأوروبى مع اتحاد الجامعات الأفريقية.

وتم اعتماد عدد 8 كليات من جامعة الأزهر خلال الفترة الماضية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحالياً ولأول مرة يتقدم للاعتماد عدد 10 كليات أخرى فى وقت واحد منها 8 كليات شرعية وعربية، إضافة إلى كليتين علميتين من كليات الجامعة.

كما شهدت الجامعة نشاطا واسعا لرئيس الجامعة فى المتابعة المستمرة والجولات الميدانية والزيارات المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية والخدمية فى كليات ومستشفيات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وتنظيم عشرات القوافل الطبية داخل المناطق والقرى المستحقة فى كل أنحاء ومحافظات الجمهورية، وكذلك خارج مصر فى عدد من البلدان الأسيوية والأفريقية، إضافة إلى أن الجامعة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالمجان من خلال 6 مستشفيات منتشرة على مستوى الجمهورية.

وتميزت الجامعة خلال الفترة الماضية بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمجتمع المدنى سواء كانت فى شكل قوافل طبية وتنموية وتعليمية من خلال برنامج محو الأمية، فضلا عن برامج توعية الأسرة وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما نظمت مؤخراً أولمبياد كبيرة ضمت 1000 طالب وطالبة تسابقوا فى الرياضات المختلفة.

وشهدت الجامعة حركة أكاديمية تمثلت فى الاهتمام بالبحث العلمى وعملية النشر العلمى، وتطوير الكتاب الجامعى، وأيضا شهدت زيادة ملحوظة فى تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل التى تبحث المشكلات والحلول لواقعنا المعاصر فى كافة المجالات النظرية والعملية.

يشار إلى أن جامعة الأزهر تضم 81 كلية نظرية وعملية موزعة فى كل محافظات الجمهورية، تضم أكثر من 17 ألف عضو هيئة تدريس وبها 52 مركزا بحثيا وما يقرب من 14 ألف عامل وأكثر من 350 ألف طالب وطالبة، وتمتد فروعها من الإسكندرية إلى أسوان، وتصل العالمية باحتضانها لدارسين من أكثر من 100 جنسية.