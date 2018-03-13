اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ‏ومجلس الدولة لتقديم الاستشارات

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ومجلس الدولة لتقديم الاستشاراتالثلاثاء، 13 مارس 2018 06:56 م
كتب رضا حبيشى
استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء وفداً من مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، حيث شهدت زيارة مجلس الدولة توقيع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى من خلال قيام الأكاديمية بالاستشارات وتطوير البنية المعلوماتية وميكنة العمل الإلكترونى بمجلس الدولة إلى جانب العديد من أوجه التعاون.
صورة تذكارية لرئيس الأكاديمية العربية مع وفد مجلس الدولة
وحرص رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وفق بيان صحفى على تقديم شرح وافى لوفد مجلس الدولة حول الأكاديمية ونشأتها ومراحل تطورها مروراً بوصولها للعالمية بعد تحقيقها نقلة نوعية فى التصنيف العالمى للجامعات.
ورافق الدكتور إسماعيل عبد الغفار وفد مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم فى جولة داخل الأكاديمية تضمنت زيارة مجمع المحاكيات المتكامل ومركز القبة السماوية حيث أبدى الوفد إعجابه بتطور الأكاديمية من حيث البنية التحتية والكوادر البشرية والبرامج التكنولوجية التى تضاهى أكبر المؤسسات التعليمية المتخصصة فى العالم.
خلال اللقاء بالأكاديمية العربية
وتبادل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدروع التذكارية مع رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.
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