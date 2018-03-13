اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية ‏ومجلس الدولة لتقديم الاستشارات







كتب رضا حبيشى

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء وفداً من مجلس ‏الدولة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، حيث شهدت زيارة مجلس الدولة توقيع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏والنقل البحرى من خلال قيام الأكاديمية بالاستشارات وتطوير البنية المعلوماتية وميكنة ‏العمل الإلكترونى بمجلس الدولة إلى جانب العديد من أوجه التعاون.

صورة تذكارية لرئيس الأكاديمية العربية مع وفد مجلس الدولة

وحرص رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏وفق بيان صحفى على تقديم شرح وافى لوفد مجلس الدولة حول الأكاديمية ونشأتها ومراحل تطورها مروراً ‏بوصولها للعالمية بعد تحقيقها نقلة نوعية فى التصنيف العالمى للجامعات.

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ورافق الدكتور إسماعيل عبد الغفار وفد مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز ‏إبراهيم أبو العزم فى جولة داخل الأكاديمية تضمنت زيارة مجمع المحاكيات المتكامل ‏ومركز القبة السماوية حيث أبدى الوفد إعجابه بتطور الأكاديمية من حيث البنية التحتية ‏والكوادر البشرية والبرامج التكنولوجية التى تضاهى أكبر المؤسسات التعليمية المتخصصة ‏فى العالم. ‏

خلال اللقاء بالأكاديمية العربية

وتبادل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية الدروع التذكارية مع رئيس ‏مجلس الدولة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.‏