video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إخلاء سبيل الممثل اللبنانى زياد عيتانى بعد تبرئته من تهمة التعامل مع إسرائيل

الثلاثاء، 13 مارس 2018 05:02 م
إخلاء سبيل الممثل اللبنانى زياد عيتانى بعد تبرئته من تهمة التعامل مع إسرائيل المخرج المسرحى اللبنانى زياد العيتانى





بيروت (أ ف ب)
إضافة تعليق

أخلى القضاء اللبنانى الثلاثاء، سبيل الممثل زياد عيتانى بعدما تبيّن أنه بريء من تهمة التعامل مع إسرائيل، وأصدر مذكّرة توقيف فى حق ضابطة رفيعة المستوى بتهمة تلفيق التهمة له لدوافع انتقامية، بحسب ما أفاد مصدر قضائى وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إن قاضى التحقيق العسكرى رياض أبو غيدا أصدر أمرا بإخلاء سبيل الممثل الشاب وأصدر مذكّرة اعتقال فى حق الضابطة برتبة مقدّم سوزان الحاج ومقرصن معلوماتية أقرّ أنه قرصن حسابات عيتانى على مواقع التواصل بهدف تلفيق التهمة له بطلب منها.

وأضاف المصدر "بعد قليل يعتبر زياد عيتانى حرّا طليقا".

وأوضح المصدر أن القاضى "أنهى استجواب سوزان الحاج وواجهها بالمقرصن إيلى غبش الذى أكد أنها كلفته بهذا الأمر، وهى نفت ذلك".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى يدعو لسحب قضية الفنان زياد عيتانى من التجاذب السياسى والإعلامى

توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتانى

لبنان

اخبار لبنان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء فى غزة

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

المعاهد الأزهرية: توزيع استمارات الثانوية الأسبوع المقبل وتعديل جدول الامتحانات

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مصر فى أرقام".. 44.5 مليون نسمة يعيشون على 17% من مساحة 14 محافظة.. 9.5 مليون مواطن يتركزون بـ6.2% من مساحة العاصمة.. 1.6% من أراضى أسوان مأهولة بالسكان.. والبحر الأحمر الأقل بـ0.1% موزع عليها 361 ألف فرد

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

"مارس 2018 مبيد الطائرات".. مصرع 50 شخصا فى تحطم طائرة بنجلاديش فى نيبال.. 32 روسيا يذهبون ضحية طائرة نقل.. ومروحية روسية فى الشيشان تزهق أرواح 8.. وأخرى تركية فى جنوب إيران تودى بحياة 11 مدنيا

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لموقعة مونانا الجابونى فى غياب السعيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

العقاب مش حل.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تتعاملى مع طفلك العنيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة