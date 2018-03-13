أسعار النفط اليوم الثلاثاء 13-3-2018 برنت يسجل 64.77 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

تراجع النفط اليوم الثلاثاء 13-3-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.77 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.18 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان نحو 1% أمس الاثنين، ليواصل اليوم الثلاثاء، التراجع مع تأثر الأسواق بالزيادة المستمرة فى إنتاج الخام الأمريكى.

- تراجع الأسعار بسبب زيادة إنتاج أمريكا



وقال بنك ايه . ان . زد "تراجعت أسعار النفط نتيجة المخاوف بأن يقود ارتفاع الإنتاج الأمريكى.. إلى زيادة المخزونات فى الولايات المتحدة".





تأتى زيادة الإمدادات الأمريكية فى الوقت الذى يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وعلى رأسها السعودية مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على الارتفاع، والقضاء على وفرة المعروض الضخمة التى أدت إلى تهاوى النفط الخام إلى أسعار متدنية للغاية العام الماضى.

ويحجم المتعاملون عن المراهنة على زيادات أخرى فى الأسعار بفعل استمرار ارتفاع إنتاج الخام الأمريكى الذى تجاوز حاجز الـ 10 ملايين برميل يوميا فى أواخر 2017 متقدما على إنتاج السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة متجاوزا 11 مليون برميل يوميا فى أواخر العام الجارى لتنتزع المركز الأول من روسيا.

- إنتاج النفط الصخرى يسجل مستوى قياسيا عند 6.95 مليون برميل فى أبريل



قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 131 ألف برميل يوميا فى إبريل عن الشهر السابق ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 6.95 مليون برميل يوميا.





وسيتجاوز هذه الزيادة المتوقعة فى مارس والبالغة 105 آلاف برميل يوميا.

ويُنظر إلى إنتاج النفط الصخرى الأمريكى على أنه عامل محتمل يعرقل موازنة المعروض العالمى لأن الزيادات تغطى على تخفيضات من الدول الأعضاء فى منظمة أوبك ومنتجين خارج المنظمة فى مقدمتهم روسيا.

- الإنتاج الأمريكى من الغاز يصل إلى 66.1 مليار قدم مكعب يوميا



ومن ناحية أخرى توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسى عند 66.1 مليار قدم مكعبة يوميا فى إبريل. وسيكون ذلك أعلى بحوالى مليار قدم مكعبة يوميا عن التوقعات لشهر مارس والزيادة الشهرية الخامسة عشر على التوالى.

وفى إبريل من العام الماضى بلغ إنتاج الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة 55.2 مليار قدم مكعبة يوميا.