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الثلاثاء، 13 مارس 2018 02:57 م
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أسعار العملات الثلاثاء والدولار يواصل الاستقرار

الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:37 م
أسعار العملات الثلاثاء والدولار يواصل الاستقرار عملات





رانيا فزاع
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-3-2018، بين الارتفاع والاستقرار، فواصل كل من اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى ارتفاعهما والدينار الكويتى، فيما شهدت عملتى الدولار الأمريكى والريال السعودى استقرارا.

 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الثلاثاء ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية ، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

سعر الدولار فى مصر

 

 استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5661 جنيه للشراء، و17.6661 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 17.5661 جنيه للشراء

17.6661 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.54  جنيه للشراء

17.64  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

 ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 21.63  جنيه للشراء، و 21.78 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

 سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 24.37 جنيه للشراء 24.55 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الدينار الكويتى اليوم

 ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.46 للشراء، و58.85 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

سعر الريال السعودى اليوم

 استقر سعر الريال السعودى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.


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