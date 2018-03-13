أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 – 3 – 2018 فى مصر







كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 13 – 3 – 2018 بقيمة جنيه واحد فقط، قياسا على آخر سعر تم تسجيله أمس، ليسجل عيار 21 مبلغ 648 جنيها.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

سعر عيار 21:



يمكن أن نعتبر عيار 21 هو الأقوى فى السوق المصرى والأفضل من حيث حجم المبيعات، مقارنة بالأعيرة الأخرى، وكذلك فهو العيار المفضل لدى الأسرة المصرية، وسعر عيار الذهب 21 سجل خلال التعاملات اليوم 648 جنيها فى أسواق الصاغة.

سعر الذهب عيار 24:



عيار 24 هو أقل الأعيرة الثلاثة الكبرى مبيعا وشعبية فى مصر، وفق شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، وذلك لأنه ذات لمعة كبيرة جدا لا تتوافق مع متطلبات الأسرة المصرية، ويشهد عيار الذهب 24 رواجا فى الأسواق الخليجية، ولكن بعض العائلات الكبرى فى صعيد مصر تلجأ لشراء عيار الذهب 24 فى مناسبات معينة، وسجل عيار 24 خلال تعاملات اليوم 740 جنيها.

سعر عيار 18:



ونؤكد دائما أن عيار 18 من الأعيرة التى شهدت زيادة فى الطلب عليها خلال العام ونصف المنقضى فمنذ بداية عام 2016 وتحرك سعر الذهب بصورة كبيرة مع ارتفاع اسعار الدولار، وحدوث أزمة فى توافر العملة الصعبة، بدأ المواطن يتجه لشراء هذا العيار وسجل الذهب عيار 18 مبلغ 555 جنيها.

سعر الأوقية:



شهدت الأوقية العالمية "الأونصة" تراجع بقيمة 5 دولارات فى التعاملات الفورية، حيث سجلت 1318 دولار، حتى كتابة التقرير.

سعر الجنيه الذهب اليوم:



يقاس سعر الجنيه الذهب على عيار 21 لأنه الأكثر تأثيرا فى سوق الصاغة بمصر، وسجل الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم 5184 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21، ومن أفضل وسائل الاستثمار فى المعدن الأصفر، ولا يعترض حائذية لأى درجة من المخاطر.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة:



عيار 24: 740 جنيها

عيار 21: 648 جنيها

عيار 18: 555 جنيها

الأوقية: 1318 دولار

الجنيه الذهب: 5184 جنيه

أسعار الذهب فى مصر تتأثر بعدة عوامل مختلفة أبرزها السعر العالمى للأوقية وكذلك عامل العرض والطلب إضافة إلى سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى.