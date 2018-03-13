أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13 - 3 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-3-2018.

البورصة توقف التداول على 15 سهما



قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى رواد السياحة، التعمير والاستشارات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية للأسمنت، السويدى إليكتريك، آسيك للتعدين، سيدى كرير للبتروكيماويات، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العالمية للاستثمار والتنمية، مصر بنى سويف للأسمنت، الإسكندرية للغزل والنسيج، الأهرام للطباعة والتغليف، الإسكندرية للخدمات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تحقيق مستويات تاريخية للأسبوع الثانى على التوالى، وأنهت جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 977.179 مليار جنيه ليقترب من تريليون جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.5 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 62.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 61.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 35.1 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 62.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 16989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% عند مستوى 2875 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 16761 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 910 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2281 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 501 نقطة.

وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:



- رواد السياحة بسعر إغلاق 10.52 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 20.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 4.40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.73%

- السويدى إليكتريك بسعر إغلاق 198.58 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 38.44 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%

وضمت الأسهم المتراجعة:



- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.09%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 33.16 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 8.76 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.21%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 16.43 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%

- شمال إفريقيا للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 0.97 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.96%