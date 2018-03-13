أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 13-3-2018، وجاءت أبرزها مواصلة مؤشرات البورصة المصرية، تحقيق مستويات تاريخية للأسبوع الثانى على التوالى، وأنهت جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 977.179 مليار جنيه ليقترب من تريليون جنيه.



طلعت مصطفى: 35 مليار استثمارات العاصمة الإدارية

قالت شركة طلعت مصطفى القابضة، إن الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان تبلغ 35 مليار جنيه، ومن المتوقع البدء فى طرح المشروع للبيع خلال 3 شهور.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لمشروع فندق الفورسيزونز-مدينتى، تم الانتهاء من تصميمات المشروع، وسوف يتم البدء فى التنفيذ خلال 3 أشهر باستثمارات تبلغ 6 مليار جنيه.



البورصة تربح 7.9 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تحقيق مستويات تاريخية للأسبوع الثانى على التوالى، وأنهت جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 977.179 مليار جنيه ليقترب من تريليون جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.5 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 62.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 61.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 35.1 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 62.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 16989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.03% عند مستوى 2875 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 16761 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 910 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2281 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 501 نقطة.

وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير 33 شركة.



السويدى تنشئ محطة كهرباء أعلنت شركة السويدى إليكتريك، عن فوز إحدى شركاتها التابعة وهى شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع المملوكة لها بنسبة 99.8%، بممارسة أعمال إنشاء محطة محولات العاصمة الإدارية الجديدة جهد 500 ك.ف بنظام تسليم المفتاح.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع عقد المشروع بقيمة 1.238 مليار جنيه، على أن يتم تسليم المشروع فى ديسمبر 2018.

كانت شركة السويدى إليكتريك، قد أعلنت أمس عن توقيع عقد شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع -التابعة- تنفيذ مشروع ربط برج العرب - مرسى مطروح بقيمة 2.12 مليار جنيه.