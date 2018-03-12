وكيل القوى العاملة بالنواب: 20 مليون عامل يؤيدون الرئيس السيسى







كتبت آية دعبس

قال جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجميع يؤكد دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، لأمن مصر، ومستقبلها، مضيفا: كل الإنجازات التى حققها، عجز أى رئيس سابق أو على مستوى العالم أن يحققها خلال 4 سنوات، فقد تسلم الرئاسة ومصر شبه دولة، وعمل وجراح ماهر، وخرج بها من الأزمة".

وأضاف خلال كلمت، بمؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال الجيزة: احتياطى مصر تخطى الأربعين مليار، وتسلم مصر والجميع يحرص بجهد شخصى بيته، والآن عدنا بلد الأمن والأمان، رغم أنف الأعداء، يوم الانتخابات المصرية وعمال مصر، والجميع سيشارك بالتصويت وال20 مليون عامل جميعهم سيشاركون لقول نعم للسيسى".

وتابع:" مصر تحارب فى سيناء، حرب أشد قوة من حرب 73، فتحية للرجل العظيم الرئيس السيسي، والذى مهما حاول الإرهاب صنيعة الأمريكان، أثبت السيسى أن مصر قادرة على على مكافحة الإرهاب.