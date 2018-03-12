طلاب "إعلام عين شمس" يبتكرون تطبيق "شوف" لتقييم المطاعم والمستشفيات والمدارس







ابتكر طلاب شعبة العلاقات العامة، بإعلام عين شمس، تطبيقا جديدا بعنوان "شوف"، وهو تطبيق قائم على فكرة الكيو أر كود، أى رمز الاستجابة السريع واستخداماته المتنوعة، حيث يعرض التطبيق آراء الجمهور فى الأماكن المختلفة، كالمستشفيات، والمدارس، والكافيهات، والمطاعم، وغيرهم.

يعمل التطبيق من خلال قيام المستخدم، بعمل scan للكيو أر كود للمكان المراد الاستعلام عنه، فتظهر تعليقات وآراء الناس فى المكان، ومن ثم يُتاح للمستخدم التعليق وإبـداء رأيـه فى المكـان الـذى تم الاستعـلام عنه.

ويعرض التطبيق للمستخدم توصيات حول أفضل الأماكن، وفقا لأراء الجمهور، ويتميز التطبيق عن الصحف القائمة، على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، بكونه أكثر مصداقية، وسهولة فى الاستخدام.