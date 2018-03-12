طلاب "إعلام عين شمس" يبتكرون تطبيق "شوف" لتقييم المطاعم والمستشفيات والمدارس

طلاب "إعلام عين شمس" يبتكرون تطبيق "شوف" لتقييم المطاعم والمستشفيات والمدارسالإثنين، 12 مارس 2018 07:47 م
طلاب إعلام عين شمس
إضافة تعليق
ابتكر طلاب شعبة العلاقات العامة، بإعلام عين شمس، تطبيقا جديدا بعنوان "شوف"، وهو تطبيق قائم على فكرة الكيو أر كود، أى رمز الاستجابة السريع واستخداماته المتنوعة، حيث يعرض التطبيق آراء الجمهور فى الأماكن المختلفة، كالمستشفيات، والمدارس، والكافيهات، والمطاعم، وغيرهم.
يعمل التطبيق من خلال قيام المستخدم، بعمل scan للكيو أر كود للمكان المراد الاستعلام عنه، فتظهر تعليقات وآراء الناس فى المكان، ومن ثم يُتاح للمستخدم التعليق وإبـداء رأيـه فى المكـان الـذى تم الاستعـلام عنه.
ويعرض التطبيق للمستخدم توصيات حول أفضل الأماكن، وفقا لأراء الجمهور، ويتميز التطبيق عن الصحف القائمة، على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك، بكونه أكثر مصداقية، وسهولة فى الاستخدام.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة