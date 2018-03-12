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الإثنين، 12 مارس 2018 09:29 م
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صور.. إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب رام الله

الإثنين، 12 مارس 2018 06:12 م
صور.. إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب رام الله الاحتلال الإسرائيلى





أ ش أ
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أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدخل البيرة الشمالى المتاخم لرام الله.

وأفادت وزارة الصحة، فى بيان مقتضب، بأن ثمانية مواطنين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله جراء إصابتهم بأعيرة حية، أحدهم حالته خطيرة جراء إصابته بعيار فى الرأس.

إصابة فلسطينى فى المواجهات
إصابة فلسطينى فى المواجهات

 

اعتداء على متظاهرين فلسطينيين
اعتداء على متظاهرين فلسطينيين

 

سحل فلسطينى
سحل فلسطينى

 

فلسطينة
فلسطينة

 

فلسطينى مصاب
فلسطينى مصاب

 

فلسطينيات
فلسطينيات

 

قوات الاحتلال تعتدى على الفلسطينيين
قوات الاحتلال تعتدى على الفلسطينيين

 

متظاهرون فلسطينون
متظاهرون فلسطينون

 


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