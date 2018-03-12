صور.. إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب رام الله

صور.. إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهات قرب رام اللهالإثنين، 12 مارس 2018 06:12 م
الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدخل البيرة الشمالى المتاخم لرام الله.
وأفادت وزارة الصحة، فى بيان مقتضب، بأن ثمانية مواطنين نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله جراء إصابتهم بأعيرة حية، أحدهم حالته خطيرة جراء إصابته بعيار فى الرأس.
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