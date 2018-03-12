انطلاق فعاليات المنتدى الأول لشباب الإسكندرية بحضور 1200 شاب

انطلق منذ قليل، فاعليات منتدى شباب الإسكندرية الأول بمكتبة الإسكندرية بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية ورئيس الجامعة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الذى تنظمة محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بفتح قنوات اتصال بين الشباب وأجهزة الدولة لتنمية القدرات المعرفية والإبداعية للشباب والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم للمساهمة فى تنمية وبناء المجتمع؛ وتحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

ويأتى المنتدى بمشاركة 1200 شاب من شباب الإسكندرية من مختلف الفئات العمرية، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية، ويعد المنتدى منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب السكندرى، ويهدف إلى إدماج الشباب بشكل واقعى وفعال فى عملية التنمية بجوانبها المختلفة، مع رجال الفكر والثقافية والخبراء والمعنيين والمسئولين بكافة القضايا المطروحة، وتبادل الرؤى والمقترحات للوصول إلى حلول حقيقية قابلة للتطبيق، ودعم التفاعل والحوار البناء بين كافة الشباب.

وأكد المحافظ أن الشباب يمثلون الشريحة الأكثر نشاطا فى أى مجتمع، فشريحة الشباب هى شريحة البناء، وهى تشكل العصب الحقيقى لعملية التنمية، ولن يقوم هؤلاء الشباب بدورهم الحقيقى فى المجتمع إلا إذا كانوا على وعى كامل بهذا الدور، لأن الوعى به يجعلهم مرتبطين بالمستقبل. ومن هنا يجب فتح قنوات اتصال بين الشباب السكندرى وأجهزة الدولة حتى يكون هناك مشاركة مجتمعية بناءة. وهو ما دعا إلى ضرورة التفكير فى عقد مؤتمر الإسكندرية الأول للشباب ليكون منبرا موجها لشباب الإسكندرية يكون هدفه إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أرائهم وأفكارهم للمستقبل من خلال المشاركة فى ورش وجلسات المؤتمر وكذلك دعم وتطوير الآليات التى تعزز مفهومى الإنتماء والمواطنة لدى المجتمع السكندرى وتطوير جهود التوعية المجتمعية وتعزيز قدرات وأدوار الشباب بما ينعكس على المحافظة بنتائج تتضمن افكار ومبادرات جديدة.

وأوضح المحافظ أن أهداف المنتدى هو تبادل الرؤى بصورة واقعية بهدف صياغة رؤية شاملة للمستقبل تشترك بها المحافظة والشباب معا من خلال الحوار وعرض القضايا الخاصة بهم، وتشجيع الشباب على تقديم الآراء والمقترحات المبنية على رؤى علمية والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية باختلاف ثقافاتهم وخلفيتهم العلمية، ومشاركة الشباب بشكل فاعل ومؤثر في عملية التنمية بجوانبها العديدة مع إبراز دور الشباب من الجنسين فى الإبداع والتفكير، وبناء قدرات الشباب ضمن مبادرة لتشكيل كتلة قادرة على القيادة فى المستقبل، والاهتمام بالدراسات المستقبلية والابتكار والتطلع إلى المستقبل، ودعم المشروعات الشبابية المبنية على أسس علمية إبتكارية جديدة وطموحة، وإيجاد التواصل المجتمعى بين الشباب والمسئولين والإعلام.

ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور والتى تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية والتى تنمى الوعى لديهم لطبيعة المرحلة التنموية لمصر. ويسلط الضوء على بعض النماذج الناجحة من الشباب المتميز والمبتكر، وتشمل تلك المحاور؛ محور تطوير التعليم والبحث العلمى وصناعة قادة المستقبل، ومحور أفاق التنمية فى مدينة الإسكندرية، ومحور الشباب وتكنولوجيا العصر، ومحور الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة، ومحور مكافحة التطرف وتجديد الخطاب الدينى، ومحور الشباب والهجرة والحد من البطالة، ومحور المشاركة السياسية ومكافحة الإرهاب، ومحور تنمية وتطوير قطاع الصحة.