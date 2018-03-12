الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعودالإثنين، 12 مارس 2018 11:18 م
الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز
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أعلن الديوان الملكى السعودى اليوم، فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، عن وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
ونعى الديوان الملكي السعودى، الأمير الراحل وأعلن أن الصلاة على جثمانه ستكون غداً الثلاثاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
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