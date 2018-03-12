الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج طلابها من مختلف الكليات بفروعها بالقاهرة







كتب رضا حبيشى

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخريج دفعة ‏جديدة - دفعة يناير 2018 - من طلبة كلية الإدارة والتكنولوجيا، وكلية النقل الدولى واللوجيستيات بقسمى ‏اللغة الإنجليزية واللغة العربية وخريجين من القسم الفرنسى، حيث أقيم الاحتفال بمركز المؤتمرات ‏والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبلغ عدد الخريجيين 220 خريجاً ينتمون إلى جنسيات 9 دول (مصر - الولايات المتحدة الأمريكية - ‏السعودية - فلسطين - العراق - سويسرا - ليبيا - نيجيريا - اليمن) .‏

‏ وشهد الحفل حضور السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين ‏بجمهورية مصر العربية .‏



حفل تخرج طلية الأكاديمية

من جانبه ألقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية كلمة رحب فيها ‏بالحضور وهنأ الخريجين وأسرهم وذويهم وقال:"أنتم تجنون ثمار جهودكم وتشرفون أكاديميتكم وأساتذتكم ‏ووطنكم بكل وفاء وإخلاص.. فحققتم هدف التحصيل.. وبدأتم فترة العطاء لأوطانكم" .‏

وبارك "عبد الغفار" لأسر الخريجين على نجاح أبنائهم وتخرجهم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏والنقل البحرى التي وصفها بأنها نموذج مشرق للعمل العربى المشترك ومصنعاً للكوادر المؤهلة والقادرة ‏على خوض غمار الحياة الجديدة التي تنتظرهم بكل كفاءة واقتدار .



حفل تخرج طلية الأكاديمية

كما احتفلت الأكاديمية بتخريج دفعة يناير 2018 من طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا، ‏وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية اللغة الإعلام، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية ‏بالتجمع الخامس، وبلغ عدد الخريجين 202 خريجاً ‏ينتمون الى جنسيات 7 دول هى ( مصر - والعراق - والسودان - وليبيا - واليمن - وفلسطين – ونيجيريا)‏.



حفل تخرج طلية الأكاديمية



حفل تخرج طلية الأكاديمية حفل تخرج طلية الأكاديمية