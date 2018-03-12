الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج طلابها من مختلف الكليات بفروعها بالقاهرة

الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج طلابها من مختلف الكليات بفروعها بالقاهرةالإثنين، 12 مارس 2018 06:49 م
كتب رضا حبيشى
احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتخريج دفعة جديدة - دفعة يناير 2018 - من طلبة كلية الإدارة والتكنولوجيا، وكلية النقل الدولى واللوجيستيات بقسمى اللغة الإنجليزية واللغة العربية وخريجين من القسم الفرنسى، حيث أقيم الاحتفال بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبلغ عدد الخريجيين 220 خريجاً ينتمون إلى جنسيات 9 دول (مصر - الولايات المتحدة الأمريكية - السعودية - فلسطين - العراق - سويسرا - ليبيا - نيجيريا - اليمن) .
وشهد الحفل حضور السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى المعتمدين بجمهورية مصر العربية .
حفل تخرج طلية الأكاديمية
من جانبه ألقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ الخريجين وأسرهم وذويهم وقال:"أنتم تجنون ثمار جهودكم وتشرفون أكاديميتكم وأساتذتكم ووطنكم بكل وفاء وإخلاص.. فحققتم هدف التحصيل.. وبدأتم فترة العطاء لأوطانكم" .
وبارك "عبد الغفار" لأسر الخريجين على نجاح أبنائهم وتخرجهم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى التي وصفها بأنها نموذج مشرق للعمل العربى المشترك ومصنعاً للكوادر المؤهلة والقادرة على خوض غمار الحياة الجديدة التي تنتظرهم بكل كفاءة واقتدار .
حفل تخرج طلية الأكاديمية
كما احتفلت الأكاديمية بتخريج دفعة يناير 2018 من طلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية اللغة الإعلام، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وبلغ عدد الخريجين 202 خريجاً ينتمون الى جنسيات 7 دول هى ( مصر - والعراق - والسودان - وليبيا - واليمن - وفلسطين – ونيجيريا).
حفل تخرج طلية الأكاديمية
حفل تخرج طلية الأكاديمية
حفل تخرج طلية الأكاديمية
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