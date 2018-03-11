وزيرة التضامن: ندعم التوسع فى صناديق الاستثمار الخيرية

مدحت وهبة

شاركت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على مائدة الإفطار التى عقدتها لجنة المسئولية الاجتماعية بغرفة التجارة الأمريكية، حيث عقدت جلسة حوارية استضافتها الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة السابقة ولبنى العليان المستثمرة السعودية الكبيرة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الفنار حول دور الاستثمار الاجتماعى والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وقد تم خلال الجلسة استعراض نماذج للمشروعات الاستثمارية ذات العائد الاجتماعى مثل مشروع شركة " يدوى " لصاحبها هشام الجزار لتطوير المنتجات الحرفية وتصديرها للخارج ومشروع مؤسسة " علمنى " الذى تديره ياسمين هلال المعنى بتدريب المدرسين وتطوير طرق التدريس ومشروع أكاديمية " ناس" للتدريب المهنى لتخريج كوادر مهنية مدربة، بالإضافة إلى جمعية حواء المستقبل للقروض.

وطرحت عدة أسئلة حول دور الحكومة فى دعم هذا النوع من المشروعات وأكدت والى اهتمام الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، مؤكدة على وجود شراكة فعلية وتعاون مع المؤسسات المشاركة وأن توجه وزارة التضامن فى المرحلة القادمة فى المرحلة القادمة هو تشجيع صناديق الاستثمار الخيرية التى تقدم تمويل مستدام للجمعيات ومراجعة وتعديل قانون التعاونيات ليشجع على المشروعات الإنتاجية.

كما أضافت والى، أنه تم السماح للجمعيات بإنشاء أو المساهمة فى شركات بشروط معينة مع صدور لائحة قانون الجمعيات الجديد، بحيث تعمل الشركات وفق القوانين المعمول بها وتحقق ربحًا يسمح للجمعية بالاستدامة المالية وفيما يخص المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبى أنه مع ترحيب مصر بالتعاون مع الجميع إلا أن الظروف تقتضى منا الحظر والتدقيق والمراجعة مع كثير من الأطراف قبل الموافقة على التمويل وأنشطة المنظمات الأجنبية فى ظل ظروف المنطقة وما تعرضت له خصوصًا أن مصر بها 50 ألف جمعية تعمل بأموال وتبرعات المصريين ويمثل التمويل الأجنبى نسبة ضئيلة.