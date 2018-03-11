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الأحد، 11 مارس 2018 08:11 م
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شركة يابانية تمنح موظفيها غير المدخنين إجازات إضافية

الأحد، 11 مارس 2018 07:08 م
شركة يابانية تمنح موظفيها غير المدخنين إجازات إضافية مدخن - أرشيفية





لندن (أ ش أ)
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قررت شركة يابانية منح موظفيها غير المدخنين 6 أيام إضافية إلى رصيد أجازاتهم لتعوضهم عن الوقت الذى يضيعه زملاؤهم الآخرون فى التدخين.

وقدمت مؤسسة التسويق بيالا إنكوربريشان الاجازة الجديدة المدفوعة الأجر في سبتمبر بعد أن قدم الموظفون غير المدخنين شكوى من أنهم يقضون وقتا أطول في العمل مقارنة بزملائهم المدخنين.

ونسبت صحيفة "تليجراف" البريطانية إلى هيروتاكا ماتسوشيما المتحدث باسم الشركة قوله "وضع أحد موظفينا غير المدخنين رسالة في صندوق مقترحات الشركة في وقت سابق من العام قال فيها إن الوقت المستقطع من العمل فى التدخين يسبب مشاكل".

وأضاف ماتسوشيما إن الرئيس التنفيذي للشركة تاكاو أسوكا قرر إعطاء الموظفين غير المدخنين اجازات إضافية بعد أن اطلع على رسالة الموظف ، ويأمل أسوكا أن يكون قراره هذا حافزا للموظفين المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة.

يشار إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة إجراءات وعقوبات لمكافحة التدخين في مختلف محافظات اليابان ، وفي شهر يوليو أعلن محافظ طوكيو يوريكو كويكي خططا لفرض حظر على التدخين في الأماكن العامة في أنحاء العاصمة قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 ، لكن مقترحه هذا من المتوقع أن يواجه بمعارضة شديدة من الساسة المؤيدين للتدخين والمطاعم وشركات تصنيع السجائر.


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