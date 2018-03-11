الطيب لسفير موريتانيا: الأزهر يشهد حركة بعث تراثى بإحياء أروقته العلمية







كتب لؤى على

استقبل اليوم، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير ودادى ولد سيدى هيبة، سفير موريتانيا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات بين الأزهر الشريف وموريتانيا فى مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية.

قال الإمام الأكبر، إن موريتانيا حافظت على التراث الإسلامي والعربي، مما جعلها أحد المنارات العلمية الرائدة في العالم الإسلامي، مضيفًا أن الأزهر يشهد حركة بعث تراثى من خلال إحياء أروقته العلمية، مؤكدًا أهمية التلاقح الفكرى والثقافى بين أروقة الأزهر الشريف والمحاضر الموريتانية.

وأعرب السفير الموريتانى، عن تقدير بلاده حكومة وشعبًا للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، مؤكدًا أن موريتانيا ارتبطت بالأزهر الشريف منذ القدم عبر تلقى علمائها العلم فى أروقة الأزهر، وهو ما رسخ لمنهج الأزهر فى موريتانيا وأصبح هو أساس التعليم والثقافة فى المجتمع الموريتاني.