video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الطيب لسفير موريتانيا: الأزهر يشهد حركة بعث تراثى بإحياء أروقته العلمية

الأحد، 11 مارس 2018 06:16 م
الطيب لسفير موريتانيا: الأزهر يشهد حركة بعث تراثى بإحياء أروقته العلمية أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وسفير موريتانيا





كتب لؤى على
إضافة تعليق

استقبل اليوم، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير ودادى ولد سيدى هيبة، سفير موريتانيا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات بين الأزهر الشريف وموريتانيا فى مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية.

قال الإمام الأكبر، إن موريتانيا حافظت على التراث الإسلامي والعربي، مما جعلها أحد المنارات العلمية الرائدة في العالم الإسلامي، مضيفًا أن الأزهر يشهد حركة بعث تراثى من خلال إحياء أروقته العلمية، مؤكدًا أهمية التلاقح الفكرى والثقافى بين أروقة الأزهر الشريف والمحاضر الموريتانية.

وأعرب السفير الموريتانى، عن تقدير بلاده حكومة وشعبًا للأزهر الشريف وإمامه الأكبر، مؤكدًا أن موريتانيا ارتبطت بالأزهر الشريف منذ القدم عبر تلقى علمائها العلم فى أروقة الأزهر، وهو ما رسخ لمنهج الأزهر فى موريتانيا وأصبح هو أساس التعليم والثقافة فى المجتمع الموريتاني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر يدين إضرام مجهولين النار فى مسجد بالعاصمة الألمانية

ننشر أحدث 7 معلومات عن طريقة الدكتور على جمعة وكيفية الانضمام لها

الازهر الشريف

سفير موريتانيا

اروقة الازهر

اخبار اليوم




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة