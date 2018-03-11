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إصابة 7 أشخاص بمشاجرتين فى طوخ بسب القمامة

الأحد، 11 مارس 2018 01:25 ص
إصابة 7 أشخاص بمشاجرتين فى طوخ بسب القمامة مشاجرة - أرشيفية





القليوبية-نيفين طه
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أصيب 7 أشخاص فى مشاجرتين فى قريتى بلتان واجهور الكبرى بطوخ بسبب إلقاء القمامة وخلافات المصاهرة تم نقل المصابين إلى مسشتفى طوخ المركزى وتم تحريز الأسلحة النارية والبيضاء وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز طوخ بلاغا بوقوع مشاجريتين بقريتى بلتان واجهور الكبرى، وتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية فانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، وتبين أن المشاجرة الاولى وقعت فى قرية بلتان، بين طرف أول رمضان ف 49 سنه ترزى وزوجة شقيقه ورده م 24 سنة مصابان، وطرف ثانى وأيمن ف 54 سنة مصاب ونجله محمد 21 سنة طالب وفريد أ 25 سنة.

 

وذلك بسبب خلافات الجيرة وقيام الطرف الأول بإلقاء القمامة أمام منزل الطرف الثانى حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب، وأحداث ما بهم من إصابات قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته محدثا أصابه الطرف الأول وتم ضبط طرفى المشاجرة.

 

وتبين المشاجرة الثانية فى قرية أجهور الكبرى بين طـــرف أول أحمد ع 63 سنة، مزارع مصاب ونجله محمد 39 سنة أمين شرطة مصاب وطـــــــــرف ثـــــــان عبد الموجود م 50 سنة، عامل ونجله إسلام 18 سنة مصابان، بسبب خلافات المصاهره تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة

 

 

 

 


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