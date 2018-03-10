صور.. محافظ الأقصر يضع روشتة بدور كليات السياحة والفنادق لدعم النشاط بمصر.. ويؤكد: التسويق بمختلف جوانبه الأهم حالياً وكذلك تدريب العمالة على تحمل الضغوط.. والهدف هو خروج السائح بصورة ذهنية إيجابية وتجربة مميزة







الأقصر – أحمد مرعى

ترأس محمد بدر محافظ الأقصر ورشة عمل بفعاليات المؤتمر الدولى الـ11 للسياحة والضيافة برعاية كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم. قدم خلالها روشتة تتضمن كافة تفاصيل الخدمات والأفكار والخطوات المرجوة والمنتظرة من كليات السياحة والفنادق بالفيوم وجنوب الوادى لخدمة القطاع السياحى، وذلك بحضور الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، والدكتورة هناء عبد القادر عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، وعدد من قيادات جامعة الفيوم وجامعة جنوب الوادى، خلال بحث خطط تنمية السياحة فى خطط التنمية المستدامة للدولة 2030.



محافظ الأقصر يضع روشتة علاج السياحة من كليات السياحة والفنادق لدعم قطاع السياحة بمصر

وقال محمد بدر محافظ الأقصر، أن ما يحتاجه القطاع السياحى هو تسويق بشكل قوى، حيث إن التسويق الحقيقى ليست الظهور فى إعلانات على الفضائيات، ولكن هناك عشرات الأنواع والأفكار فى التسويق المختلفة، مؤكداً انه بحكم عمله كمحافظ لا يعمل فى السياحة والتسويق لها حيث توجد هيئة تنشيط السياحة التى تقوم بذلك الدور، مناشداً قيادات كليات السياحة والفنادق بجامعة الفيوم وجامعة جنوب الوادى بضرورة السعى فى تلك الخطوة بكل قوة مستقبلاً وتقديم أفكار للدولة.



محمد بدر يؤكد على أن التسويق الجيد للسياحة بمختلف جوانبه الأهم حالياً

وأضاف محافظ الأقصر خلال الجلسة، أن المحافظة تقوم بدور كبير فى الحفاظ على نظافة المدينة وتطوير البنية الأساسية داخلها، والهدف خروج السائح بصورة ذهنية وتجربة مميزة من الأقصر، موضحاً أن أحد السائحين قرر تصنيع تيشيرت مكتوب عليها "مش عاوز حنطور مش عاوز فلوكة مش عاوز تاكس"، فالسائح دخل فى مرحلة الإنزعاج الشديدة من الممارسات التى يظن عدد من العاملين بالسياحة أنها وسائل جذب للسائح.

وشدد محمد بدر محافظ الأقصر، على أنه لابد من وجود برامج مكثفة لتدريب جميع العاملين بقطاع السايح على ذلك النجاح، مؤكداً أن أفضل الكوادر خرجت بعد توقف حركة السياحة بعد الثورة، والعمالة غير مدربة بمستويات مميزة كما كان فى السابق، ولذلك على كافة القطاعات السياحية ضرورة رفع مستوى الموارد البشرية المدربة والمجهزة بمواصفات عالمية لحين دخول وعودة الأرقام التاريخية لمصر مرة أخرى.



المحافظ يطالب بالعمل على تدريب العمالة السياحية على تحمل الضغوط

وأوضح محافظ الأقصر محمد بدر، أن الأقصر عانت كثيراً منذ بداية 2011 بعكس مدن الغردقة وشرم الشيخ، حيث إن الأقصر كانت مدينة قائمة على السياحة فقط وتضرر فيها كافة العاملين بالقطاع السياحى بصورة جعلت عدد كبير من المرشدين على ترك أعمالهم وبيع سياراتهم ومنازلهم للقدرة على الحياة من جديد بعد توقف السياحة، حيث أن الأقصر كان كافة شعبها يعيش ويتنفس سياحة، ولكن الأيام المقبلة ستشهد زيادة أكبر من الموسمين الماضى والحالى بعد الخطوات الجادة من وزارة السياحة بقيادة الدكتور رانيا المشاط وهيئة تنشيط السياحة فى مختلف دول العالم.



الأقصر عانت منذ 2011 لكونها كانت تتنفس سياحة

وكانت قد شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر للسياحة والضيافة الذى تنظمه كلية السياحة والفنادق بالفيوم بالتعاون مع جامعة بورنموث البريطانية وجامعة ساليرنو الايطالية، تحت إشراف الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، والدكتورة هناء عبد القادر عميد كلية السياحة والفنادق، لبحث خطط تنمية السياحة فى خطط التنمية المستدامة للدولة 2030، وحضر فعاليات المؤتمر كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى السابق، ومحمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، حيث إن المؤتمر يأتى فى إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به كلية السياحة والفنادق وما تطمح إليه من تواصل مع المجتمع الخارجى لتنمية النشاط السياحى الداخلى والخارجى، لدعم مجتمع البحث العلمى وشباب الباحثين للمشاركة فى المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض والمسابقات الدولية بما يخدم العملية التعليمية والمؤسسات العلمية معنوياً ومادياً من خلال الخبرات الواسعة فى مجال البحث والسياحة والضيافة فى إطار المشاركة الفعالة فى تنمية الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية فى مصر.



جانب من ورشة محافظ الأقصر بمؤتمر سياحة الضيافة