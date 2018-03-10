صور.. إنطلاق مؤتمر الفرانشيز جيت للاستثمار والتوكيلات التجارية بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

انطلق ملتقى "Franchisingate " للاستثمار والتوكيلات التجارية، بمحافظة أسيوط، وهو الملتقى الأول بالصعيد تحت شعار "نعم الفرصة أمامك يوجد استثمار بالصعيد"، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مدينة أسيوط وذلك تحت رعاية وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع عدد من البنوك وجمعيات المستثمرين، ورجال الأعمال والصندوق الاجتماعى، وذلك لدعم الشباب فى محافظات الصعيد ولفتح أسواق جديدة لعدد من التوكيلات التجارية.

وقال مروان عبد الرازق، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة ملتقى "الفرنشايز جيت"، إن انعقاد هذا الملتقى فى محافظات الصعيد يأتى تزامنا مع اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد والحرص الكبير على دعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة وتوفير فرص عمل لشباب الصعيد وهذا ما دفعنا إلى اختيار الصعيد ليكون المحطة الثالثة للملتقى والذى يهدف إلى فتح فرص ومجالات عمل جديدة لأبناء صعيد مصر، بالإضافة إلى تقديم أسماء شهيرة ومتميزة لأسواق الصعيد وهذا الملتقى يضم شركات عالمية فى مصر فى مختلف المجالات التجارية والاستثمارية التى ترغب التوسع فى جنوب صعيد مصر .

ومن جانبه، قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، ونائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر: "دائما ما كنا ننادى بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لأن هى الفرصة الوحيدة التى تمكن من تشغيل عدد كبير من العمالة وتحد من الهجرة الداخلية، ومن مميزات الفرنشايز والعلامات التجارية تشجع الشباب على المشاركة ويقيموا لمشروعات وتقوم الفرنشايز بمنحهم بعض المشروعات كاملة التسويق وكاملة الخبرة وهذا ما ينقصنا لانه لدينا شباب ولكن ينقصنا الخبرة فضلا عن النهضة التنموية فى محافظات الصعيد وتقوى الاستثمار وتفتح مجال للتصدير وهذه فرصة كبيرة جدا لابد من استغلالها".

وقال عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط: "دورنا بالتنسيق مع الفرنشايز والعلامات التجارية، هو الدعم اللوجيستى للمشروعات ونتمنى أن تؤدى هذه المشروعات دورها الحقيقى وهى أن تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب وهو الدور المجتمعى للغرفة وهذا التشغيل والتوظيف يهمنا أكثر من المردود الاقتصادى نفسه" .

وأوضح حسن حامد ممثل بنك التنمية الصناعية، أن البنك يقدم المساعدة الكاملة للشباب من خلال وجود فرص تمويلية حقيقية، متابعًا: "ونحن موجودون لتقديم التمويل اللازم لكل العلامات التجارية ولدينا العديد من البرامج بالتيسيرات والاشتراطات اللازمة وبفوائد ميسره ولا نريد أن نضيع هذه الفرصة على شباب أسيوط".