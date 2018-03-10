برلمانى جزائرى: مصر تتمتع بمكانة كبيرة ومتميزة لدى جميع الدول الأفريقية







(رويترز)

قال النائب عصمان الأمين رئيس كتلة المستقلين الأحرار بالبرلمان الجزائرى، إن مصر لها مكانة كبيرة ومتميزة لدى جميع الدول الإفريقية، مؤكدا أن الدبلوماسية البرلمانية من خلال برلمانيى البلدين قادرة على دعم العلاقات المصرية الجزائرية فى مختلف المجالات خاصة وأن الدولتين من الدول العربية والإفريقية الكبيرة .

جاء ذلك فى تصريحات لرئيس كتلة المستقلين الأحرار بالبرلمان الجزائرى على هامش اجتماعات البرلمان الأفريقي، وتعقيبا على فوز النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب المصرى بترشيح تجمع دول شمال أفريقيا ليكون ممثلها فى منافسات رئاسة البرلمان الأفريقى المقررة فى مايو المقبل .

وأضاف الأمين أنه يعتبر أن الذى حقق الفوز فى انتخابات تجمع دول شمال أفريقيا هما مصر والجزائر خاصة بعد عودة مصر لأفريقيا وأفريقيا لمصر.

وتابع الأمين أن البرلمانيين فى البرلمانات الإفريقية ينظرون إلى النائب مصطفى الجندى باعتباره أحد مهندسى العلاقات الأفريقية ولديه القدرة على تعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر تدعم مصر وبقوة للفوز بمنصب رئيس برلمان عموم إفريقيا.

وأكد الأمين أنه ووفد البرلمان الجزائرى سيجوبون مع النائب مصطفى الجندى جميع الدول الإفريقية لدعمه فى حملته الانتخابية من اجل حسم هذا المنصب لصالح مصر، مشيرا إلى أن النائب مصطفى الجندى شخصية سياسية وبرلمانية على درجة كبيرة من الكفاءة وهو معروف لدى قيادات وبرلمانات وحكومات الدول الأفريقية.. مبديا ثقته الكاملة فى قدرة "الجندى" على تحقيق النجاح خلال رئاسته البرلمان الإفريقى لصالح جميع الدول والشعوب الإفريقية.