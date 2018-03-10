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السودان: اتفاق مع روسيا للحصول على محطة نووية عائمة لإنتاج الكهرباء

السبت، 10 مارس 2018 06:31 م
السودان: اتفاق مع روسيا للحصول على محطة نووية عائمة لإنتاج الكهرباء بوتين والبشير





(أ ش أ)
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أعلن السودان توصُّله لاتفاق مع روسيا للحصول على محطة نووية عائمة بسعات صغيرة لإنتاج الكهرباء، والعمل على إكمال الدراسات اللازمة لإقامة محطة السودان النووية، خلال 8 أعوام، وذلك تحت إشراف ومتابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السوداني، معتز موسى، فى تصريح له اليوم، أن وزارته وضعت التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار فى الإمداد الكهربائى خلال فصل الصيف المقبل.

وكشف موسى، عن تعاقد الوزارة لتركيب محطة كهرباء عائمة بميناء بشائر بطاقة 150 ميجاواط متى دعت الحاجة إليها، بجانب مضاعفة سعات المحطات التحويلية بنسبة 100%، مؤكدا أن ذلك أدى إلى جاهزية شبكات التوزيع والنقل والتحويل، وأن التوليد المتاح حالياً يعادل حجم الطلب من استهلاك الكهرباء.

وأوضح موسى، أن محطات التوليد الحرارى فى مدن نيالا والجنينة وزالنجى تعمل بصورة جيدة، مبرزا أن الأيام المقبلة ستشهد تركيب محطات جديدة بطاقة 15 ميجاواط لمدينة الفاشر و5 ميجاواط لمدينة زالنجي.

وقال إن الشهر المقبل سيشهد دخول الوحدة الرابعة من مشروع ستيت للشبكة القومية، مما يعزز عمليات توليد الكهرباء، منوها بأن الأيام القادمة ستشهد توقيع الوزارة على عقدين لاستجلاب محطات للطاقة الشمسية بطاقة 5 ميجاواط لتركيبها فى كل من الفاشر والضعين، بجانب استيراد 15 ألف وحدة للمنازل الريفية و3 آلاف وحدة لآبار المياه.

 


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