وزير الاتصالات يبحث مع كبرى الشركات العالمية تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى







كتبت: هبة السيد

عقد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع أنطونيو نيرى الرئيس التنفيذى لشركة هليوت باكارد انتربريزhpe العالمية العاملة فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية والبرمجيات المتخصصة فى البنية التحتية وتأمين الشبكات. تناول اللقاء بحث سبل الشراكة الفاعلة مع الشركة العالمية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى المصرية، وذلك بحضور جولين بيرتن المدير العام الإقليمى للشرق الأوسط للشركة.

جاء ذلك ضمن مشاركة المهندس ياسر القاضى فى فعاليات معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الذى يعقد ببرشلونة فى اسبانيا.

وخلال اللقاء استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملامح استراتيجية التحول الرقمى خاصة فى عمليات تطوير البنية التحتية للاتصالات عقب إطلاق خدمات الجيل الرابع والاستعداد بالتجارب والدراسات لإطلاق خدمات الجيل الخامس، والشراكة مع قطاعات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها تطوير العملية التعليمية والخدمات الصحية، ومشروع إنشاء قاعدة البيانات الموحدة وبدء تطبيق مشروع الفيزا الالكترونية، مشيرا الى خطط العمل من أجل جعل مصر مركز محورى لاستضافة مراكز للبيانات العملاقة العالمية.



اجتماع الوزير مع قيادات شركة ZTE العالمية

وأوضح المهندس ياسر القاضى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تطبقها الدولة، وقوانين الاستثمار الجديدة من أجل تهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات وجعل مصر مقصد متميز لإقامة الأعمال والمشروعات، مشيراً الى مجموعة من الاتفاقيات التجارية الدولية التى وقعت عليها مصر التى ستسهم فى جعلها فى موقع تنافسى يساهم فى انطلاق صناعات وخدمات متميزة للأسواق الخارجية، وأكد سيادته على الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً من خلال العمل فى المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمناطق التكنولوجية التى تستلزم توافر تكنولوجيات ذكية ونظم مبتكرة.

ومن جانبه أكد أنطونيو نيرى على رغبة شركة hpe فى التوسع فى أنشطتها فى مصر من خلال تقديم خبراتها فى مجال تحديث الخدمات الحكومية، موضحاً أن الشركة تعقد تحالفات مع كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة ومبتكرة للحكومات للمشاركة فى تحقيق استراتيجيات التحول الرقمى لديهم، مشيراً إلى خبرة الشركة فى مجال المشروعات القائمة على انترنت الأشياء والحوسبة السحابية.



اجتماع الوزير مع قيادات شركة إريكسون العالمية

كما اجتمع المهندس ياسر القاضى حمد عبيد المنصورى مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فى دولة الإمارات العربية المتحدة، و جمال الحاج مدير الشؤون الحكومية بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فى دولة الامارات العربية المتحدة حيث تم مناقشة دعم التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الصلة ومنها تطبيقات المحتوى عبر الانترنت over the top “OTT”، وتطوير أنظمة مكافحة الأجهزة الزائفة والمقلدة، والقواعد المنظمة لتسجيل خطوط الهاتف المحمول.

وشهد برنامج لقاءات المهندس ياسر القاضى اجتماعا مع كارولين شان نائب الرئيس التنفيذى لشركة انتل العالمية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والحوافز المقدمة للمستثمرين.



اجتماع الوزير مع مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدولة الامارات

وفى إطار بحث دعم التعاون وتبادل الرؤى حول التوجهات العالمية الجديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوسع فى استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال قطاع الاتصالات المصري، التقى الوزير مارك رينراد نائب الرئيس التنفيذى لشركة اورنج العالمية، ورئيس عمليات التحول الرقمى فى منظمة ميديف العالمية، و جون مارك الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورانج مصر للاتصالات، كما عقد سيادته اجتماعا اخرا مع جواكيم ريتر مدير العلاقات الخارجية بشركة فودافون العالمية.

كما التقى الوزير رافية إبراهيم نائب رئيس أول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة اريكسون العالمية، و جان كارلسون نائب الرئيس لشؤون أعمال الخدمات الرقمية للشركة العالمية، تناول اللقاء سبل دعم التعاون من خلال زيادة حجم أنشطة الشركة العالمية فى مصر وذلك فى مجالات دعم الشبكات وتوفير حلول وخدمات تكنولوجية لمشغلى الاتصالات العاملين فى مصر.

كما التقى أيضا المهندس ياسر القاضى قيادات شركة ZTE العالمية، وناقش اللقاء تفعيل التعاون فى مجالات التصنيع، ومراكز الابداع التكنولوجي، وزيادة استثمارات الشركة العالمية فى مصر.