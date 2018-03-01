مصر تعرب عن خالص تعازيها لبنجلاديش فى ضحايا قوات حفظ السلام بمالى

مصر تعرب عن خالص تعازيها لبنجلاديش فى ضحايا قوات حفظ السلام بمالىالخميس، 01 مارس 2018 07:07 م
مالى
كتب أحمد جمعة
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أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأول من مارس، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب بنجلاديش الصديق في ضحايا انفجار لغم فى منطقة "موبتى" شمالى مالى، والذى استهدف قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود بنجاليين وإصابة ثمانية آخرين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بنجلاديش الصديق فى تلك المحنة، وتقدير مصر البالغ للتضحيات التي تبذلها قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى من أجل مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
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