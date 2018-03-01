video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 01 مارس 2018 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تعرب عن خالص تعازيها لبنجلاديش فى ضحايا قوات حفظ السلام بمالى

الخميس، 01 مارس 2018 07:07 م
مصر تعرب عن خالص تعازيها لبنجلاديش فى ضحايا قوات حفظ السلام بمالى مالى





كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأول من مارس، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب بنجلاديش الصديق في ضحايا انفجار لغم فى منطقة "موبتى" شمالى مالى، والذى استهدف قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود بنجاليين وإصابة ثمانية آخرين.

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية، وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بنجلاديش الصديق فى تلك المحنة، وتقدير مصر البالغ للتضحيات التي تبذلها قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى من أجل مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب مبلغ مالى إلى الكويت

الأمم المتحدة: الجنود القتلى جراء انفجار قنبلة وسط مالى من بنجلاديش

مصر

اخبار مصر

وزاره الخارجيه

بنجلادش

ادانه الخارجيه



لا تفوتك
فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

فيديو.. السيسي: "الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى وملهاش علاقة بحرية الرأى"

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

السيسي: السكة الحديد تحتاج 250 مليار جنيه لتطويرها ومش هدفع حاجة من جيبى

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

"التعليم" تستعد لوضع أسئلة الثانوية العامة.. 4 أعضاء لكل مادة بعد استبعاد عضو "القومى للامتحانات".. وتؤكد: توعية واضعى الامتحانات بكيفية الصياغة الفنية.. ومصادر: فحص أماكن استقبال كراسات الإجابة بالكنترولات

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

الأسانسيرات كبائن الموت السريع.. "اليوم السابع" تكشف أسرار صناعة المصاعد الكهربائية فى ورش بير السلم.. الأرواح مقابل "النقود".. الورش تنتشر فى الوراق وضواحى الجيزة والأسعار تبدأ من 10 آلاف جنيه.. وكله "بالبركة"

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. اكتشاف أقدم وشم فى العالم على ذراع مومياء مصرية فى المتحف البريطانى

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

صور.. كيف تغيرت معاملة جماهير ليفربول مع المسلمين بسبب محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة