تسارع تضخم أسعار المستهلكين الأمريكى وتباطؤ الإنفاق







رويترز

ارتفعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة فى يناير وأشار مقياس للتضخم الأساسى إلى أكبر زيادة له فى 12 شهرا مما عزز توقعات تسارع ضغوط الأسعار هذا العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن أسعار المستهلكين مقاسة بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى زادت 0.4 %. وتلك أكبر زيادة منذ سبتمبر وتأتى عقب زيادة نسبتها 0.1 %فى ديسمبر .

وفى الأثنى عشر شهرا حتى يناير ارتفع المؤشر 1.7 % إثر زيادة مماثلة فى ديسمبر بسبب تأثيرات سنة الأساس. وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب يكون مؤشر الأسعار قد ارتفع 0.3 % فى يناير وهى أكبر زيادة منذ يناير 2017.

كان المؤشر المسمى بالأساسى قد زاد 0.2 % فى ديسمبر وأبقت عوامل غير مواتية تتعلق بسنة الأساس معدل الزيادة السنوية فى المؤشر الأساسى عند 1.5 % فى يناير والمؤشر الأساسى هو المؤشر المفضل لحساب التضخم عند مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى).

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسى 0.3 % فى يناير و1.5 % على أساس سنوى. والمؤشر الأساسى دون مستوى الاثنين % الذى يستهدفه البنك المركزى الأمريكى منذ منتصف 2012.

نال ارتفاع التضخم من نمو إنفاق المستهلكين فى يناير وزاد إنفاق المستهلكين، الذى يسهم بأكثر من ثلثى النشاط الاقتصادى الأمريكي، 0.2 %. وتلك أقل زيادة منذ أغسطس وتأتى عقب زيادة 0.4 % فى ديسمبر.

وبتعديله فى ضوء التضخم يكون الإنفاق قد تراجع 0.1 % فى أول انخفاض منذ يناير 2017. كان ما يسمى بإنفاق المستهلكين الحقيقى قد ارتفع 0.2 % فى ديسمبر وينبئ تراجع الإنفاق الاستهلاكى الحقيقى فى يناير بتباطوء الاستهلاك من معدله السنوى القوى المسجل فى الربع الأخير من العام الماضى عند 3.8 %