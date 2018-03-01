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اليوم.. انطلاق "سمبوزيوم سلسبيل الأول" للفن التشكيلى بأسوان

الخميس، 01 مارس 2018 03:00 ص
اليوم.. انطلاق "سمبوزيوم سلسبيل الأول" للفن التشكيلى بأسوان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى





أسوان – عبد الله صلاح
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تنطلق اليوم الخميس، فعاليات سمبوزيوم سلسبيل النيل الأول بمدينة أسوان، تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

وأعلن الفنان أحمد عبد الجواد القومسير العام للسمبوزيوم، عن دعوة مجموعة من الفنانين التشكيليين المصريين ومن بينهم على المريخى رئيس قناة طيبة السابق للحضور إلى السمبوزيوم الذى يعد نواة لإضافة أعمال التشكيليين المصريين إلى متحف النيل بأسوان، وتعبر هذه الأعمال عن رؤية الفنان المصرى للنيل كمصدر لحياة المصريين وأسوان كبوابة مصر الجنوبية.

وأضاف قومسير عام السمبوزيوم، فى بيان صحفى، إن عدد الفنانين المشاركين يتجاوز 20 فنان تشكيلى من أجيال مختلفة وأن الفوج الأول يصل الخميس لبدء أعمال السمبوزيوم.


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