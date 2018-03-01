"القومية للأسمنت" تعلن رسميا عن المعاش المبكر وتعيد زيادة الحافز 300%







كتب عبد الحليم سالم

أعلنت الشركة القومية للأسمنت رسميا عن فتح المعاش المبكر للعاملين، مع إعادة زيادة الحوافز إلى 300% رغم توقف المصانع.

وبحسب قرار المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، فإنه تقرر تطبيق لائحة الشركة فيما يتعلق بالحافز الشهرى، والتى تتفق مع شريحة الإنتاج الأولى باللائحة ، وقدرها 75%من الأجر.

و حيث إن إدارة الشركة تراعى البعد الاجتماعى للعاملين، ولعدم تعرضهم لانخفاض مفاجىء فى الدخل نتيجة تصويب الصرف وتقنينه، مما قد يؤثر على التزاماتهم المالية القريبة فسيتم صرف حافز الـ 75%، إضافة إلى بدل نقدى مؤقت قيمته 225% حتى نهاية شهر مايو المقبل، أو إصدار نظام المعاش المبكر أيهما أقرب.

وأضاف القرار أن اللائحة الأساسية ستنفذ اعتبارا من أول يونيو أو فى الشهر التالى لتطبيق المعاش المبكر أيهما أقرب.

وتضمن قرار المهندس محمد حسنين رضوان، الموافقة على إعداد نظام المعاش المبكر للعاملين الراغبين، وتكليف إدارة الشركة بتشكيل لجنة من الشئون الإدارية والمالية والنقابة، لإعداد مقترح للنظام حتى يتم عرضه على الشركة القابضة، واتخاذ الاجراءات المتبعة على أن تكون المقترحات جاهزة قبل أول مايو المقبل.

كما تضمن القرار تحويل الوجبة الغذائية إلى بدل نقدى بنسبة 100% من أخر قيمة للوجبة تم شراؤها، مع البدء فى تطبيق القرار على حوافز الشهر الجارى.