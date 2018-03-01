"الغرفة الأمريكية" تستعرض قصص نجاح ثلاثة رواد للأعمال







كتبت- دانه الحديدى

استضافت غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، 3 رجال أعمال، والذين يعتبروا من أشهر رواد الأعمال فى مصر، لاستعراض قصص النجاح الخاصة بهم.

واستضافت الغرفة كل من إيهاب أبو عوف، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لشركة مارس، وتامر مصطفى، مؤسس شركة out of zbox، وأيمن إسماعيل رئيس شركة ماونتن فيو.