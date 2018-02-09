رئيس جامعة طنطا يدعو إلى الاصطفاف والحفاظ على وحدة الوطن





الغربية - أحمد زيادة

قال الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا ، إن عمداء الكليات والوكلاء وكافة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وجميع العاملين ، والطلاب عليهم الاصطفاف الوطنى في هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها مصر ، باعتباره واجب وطني لتفويت الفرصة على أعداء الوطن للتلاعب بمقدرات المصريين.

وأكد فى بيان ثقته الكاملة فى أن أبناء جامعة طنطا ، سيضربون المثل والقدوة في الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة أمنية أو أية عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن مؤكداً أن شعب مصر سيظل متكاتفاً مع قيادته السياسية وداعماً لها فى مواجهة كل فكر ينتهج الاٍرهاب الأسود.