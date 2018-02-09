حالة الطقس اليوم الجمعة 9/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وفى الشوائب العالقة نهارًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة فى مثل هذا الوقت من العام بحدود عشرة درجات مئوية، ويكون الطقس ادفأ من المُعتاد فى جميع المناطق، مع ظُهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات عصرًا.

فى خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا: يكون الطقس أكثر دفئًا وجفافًا من المُعتاد، مع ظهور السُحب المتوسطة و العالية، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات، خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ودافئًا نسبيًا نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.