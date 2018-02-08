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محافظ دمياط يناقش مشروع حماية الشواطئ باستخدام التكنولوجيا الهولندية

الخميس، 08 فبراير 2018 06:49 م
محافظ دمياط يناقش مشروع حماية الشواطئ باستخدام التكنولوجيا الهولندية تراكم القمامة بالشواطئ


دمياط معتز الشربينى
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ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط مشروع حماية الشواطئ باستخدام التكنولوجيا الحديثة، من المعونة الهولندية نظرا لما تتعرضه شواطىء المحافظة من بعض المشاكل وخاصة فى فصل الشتاء.

 

وذلك خلال اجتماعه اليوم، الخميس، مع الدكتور محمد حسن مدير عام نظم المعلومات الجغرافيه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومنسق مشروع الإنذار المبكر والإدارة المثلى للفيضانات بالتعاون مع الجانب الهولندى والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

 

حيث صرح المحافظ أنه سيتم عمل هذا المشروع إلى جانب مشروع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء بالتنسيق مع الجانب الهولندى متمثلا فى السفارة الهولندية والمعونة الهولندية من خلال عمل دراسة بواسطه معهد المياه العالمى بهولندا و شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتخطيط العمرانى وذلك للوصول إلى الإدارة المثلى للفيضانات والحد من الكوارث والاستخدام الأمثل لمياه الأمطار.

 

واضاف المحافظ أنه تم اختيار محافظة دمياط لعمل هذا المشروع بعد محافظة الإسكندرية باعتبارها أول نقطة على الشمال الشرقى ومعرضة لحدوث أى كوارث.

 


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