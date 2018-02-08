استثناء رئيس البرلمان الموريتانى والسماح بدخوله البلاد دون تاشيرة مسبقة

وأفاد مصدر مطلع، أن رئيس البرلمان الموريتاني وصل بجواز سفره الدبلوماسي وبدون تاشيرة دخول مسبقة، وعلى الفور تواصلت سلطات الجوازات مع السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات والإقامات الدبلوماسية، الذي عرض الأمر علي قيادات الوزارة، فتقرر استثناء رئيس البرلمان الموريتاني من القواعد والسماح بدخوله لحضور أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.